32 mistede kørekortet i fartplaget by

32 mistede kortet

14 gange i fjor var politiets Automatisk Trafikkontrol (ATK) forbi Allingskovby. Her blev de passeret af 10.950 biler. 3.317 af dem kørte for hurtigt, viser tal, som Rigspolitiet har trukket for TV2 ØSTJYLLAND.



Og det er bemærkelsesværdigt, mener politiet.

- Det skiller sig ud, at 215 fik et klip. Og 32 fik en ubetinget frakendelse. Det betyder, at hastigheden er høj, og det er noget højere, end når vi ser over en bred kam, fortæller Morten Bujakewitz fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.



Fotovognen bliver dog, ifølge politiet, ofte hurtigt spottet og plottet ind i en fartkontrol-app. Derfor mener Morten Bujakewitz, at der formentlig er endnu flere, som kører for hurtigt.

Derfor vil de også have fokus på byen fremadrettet.



Og det er ikke for at skrabe penge ind, siger han.

- Vores absolutte topprioritet er at få sænket hastigheden, så vi kan få nedbragt antallet af tilskadekomne, og folk der dør i trafikken. Det er vores helt primære fokus. Og gøre det trygt og sikkert for dem, der bor langs landevejene, siger Morten Bujakewitz.