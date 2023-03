Kirsten på 81 år har vildt budskab på sit bryst

Hendes værste mareridt er, at hun en dag falder om med et hjertestop eller en hjerneblødning, bliver genoplivet, men ikke længere er sig selv.

- Jeg har det budskab, at jeg synes, det ville være rart, hvis vi selv kunne bestemme over vores eget liv. Det synes jeg ikke, vi altid kan, siger Kirsten Andersen.

- Jeg er jo dit barnebarn, jeg vil gerne have dig så lang tid som muligt. For mig kan det være svært at forstå, du ikke vil genoplives, og man kan vel aldrig vide, om du vil få mén?

I 2019 havde 40.436 lavet et livs-/behandlingstestamente, sidste år var tallet 97.829 viser tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket for TV2 Østjylland.

I de senere år har mange flere valgt at få lavet et livs-/behandlingstestamente. Der er sket over en fordobling på få år.

Derfor får hun også lavet et livstestamente, hvor der står, at hun ikke vil genoplives eller have livsforlængende behandling, hvis hun en dag bliver syg.

Alligevel er der mange, som ikke får taget stilling og ikke får gjort noget ved det, selv om de har det ligesom Kirsten Andersen. Det fortæller overlæge og konsulent for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ove Gaardboe.



- Jeg ved, der er mange ældre mennesker, som har den helt klare mening, at hvis de skulle falde om med hjertestop, så skal der ikke gøres noget. Så skal de have lov til at være døde, siger Ove Gaardboe til TV2 Østjylland.

Fremover bliver det endnu nemmere at fravælge

Til efteråret bliver det nemmere at tage stilling, da der kommer en lov igennem, fortæller han.

I december 2020 indgik alle folketingets partier en aftale om at lave en digital løsning til fravalg af genoplivningsforsøg.

- Det er 100 procent sikkert, at der til efteråret 2023 bliver vedtaget en ny lov, som giver alle over 60 år adgang til at gå ind på sundhed.dk med MitID og klikke af i en rubrik, at man ikke ønsker genoplivning ved hjertestop, siger han.

Derefter vil det stå i alle digitale sundhedssystemer, at man ikke ønsker at blive genoplivet.

- Så når du er gået i gang med at lave en genoplivning på fortovet, og man kommer frem til at have et sikkert CPR-nummer, så kan de på vagtcentralen sige til deres reddere, at de skal stoppe genoplivningsforsøget, siger Ove Gaardboe.