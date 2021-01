14 sigtet for brud på corona-reglerne

- Betjentene tog kontakt til to mænd på 31 og 33 år, der oplyste, at de ejede stedet og bekræftede, at der var kunder, der var i færd med at få behandling, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten og skriver videre:

- De to mænd blev begge sigtet for overtrædelse af den gældende Covid19-bekendtgørelse. De blev begge vejledt om, at virksomheden skulle lukkes, og at kunderne skulle forlade stedet.

Ifølge politiet kan de to ejere nu formentlig se frem til en bøde på 10.000 kroner.