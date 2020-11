Voldsmænd dømt - men Andreas er alligevel skuffet

- Tre måneder bag tremmer er ikke et års fængsel i mine øjne.

Isoleret set er Andreas Andersen ikke utilfreds med, at drengene er idømt et års fængsel hver. Han er derimod utilfreds med, at drengene allerede blev løsladt efter retssagen.

- Det var træls at se, at de fik lov at gå, for jeg havde jo håbet, at de skulle sidde noget mere bag tremmer. En dom på et års fængsel, der kun afføder tre måneder bag tremmer, er i mine øjne ikke et års fængsel, siger Andreas Andersen.