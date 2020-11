Matilde blev misbrugt i børnehaven: - Man blev hevet ind i hans univers

- Jeg tror, at det tabu, der var omkring os, var, at vi havde været ude for noget, som ingen andre havde været. Jeg tror, at folk har været bange for at skade os mere, end vi allerede var blevet. Jeg tror, folk var bange for at gøre noget forkert over for os, siger Sebastian Kjærsgaard Andersen.

Den samme oplevelse havde Matilde Roland Larsen.

- Jeg har venner og veninder, som jeg aldrig har snakket med om det. Også selvom jeg har levet hele mit liv med dem, er vokset op i Grønnebakken, har gået i skole med, og som jeg er mega gode venner med nu, som jeg ikke har snakket med om det. Nu tænker jeg jo, at det ikke kan passe, siger hun.