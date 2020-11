20 meter hæk stjålet fra pars have: - Det er virkelig underligt

Efter kærestens opdagelse delte Michele Jeppesen Smed et opslag om den manglende hæk i den lokale Facebook-gruppe, ’Spentrup Beboer’.

Her er der kommet flere kommentarer og en anden beboer i det nybyggede område skriver, at hun også har fået taget hæk fra sin have.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at de har modtaget anmeldelsen. De mener dog ikke, at tyveri af hække og planter er et stort problem, hvad de er bekendt med.