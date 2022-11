Valget er slut, men dramaet er langt fra ovre - det sker i dag

Natten til onsdag stod det klart, at der er rødt flertal efter valget.

Men Mette Frederiksen (S) var hurtig til at melde ud, at hun alligevel vil forsøge at danne en bred regering over midten. Så hvad sker der nu?

Klokken 11 går Mette Frederiksen (S) til dronningen for at indgive regeringens afskedsbegæring.

Den kongelige undersøger skal findes

Det udløser en såkaldt dronningerunde, hvor alle partiledere indkaldes til at møde for dronningen. Her skal de foreslå, hvem de mener bør udpeges til forhandlingsleder også kaldet kongelig undersøger.