Tre ud af fire kommer ind - hvem bliver sorteper?

Dagen efter valget er det en spændt Henrik Rejnholdt Andersen (M), som forholder sig til valget - og det faktum, at tre ud af fire opstillede kandidater i Østjylland får et sæde i Folketinget. Hvem der trækker sorteper af de fire kandidater, er svært at spå om, mener han.

- Alle fire har gjort et supergodt stykke arbejde. Men det bliver svært at koncentrere sig på arbejde i dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.