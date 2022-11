Valget er afgjort: Her er børnenes vinder

- Fordi jeg har aldrig prøvet selv at bestemme, hvad vi skal have at spise, lød det før valget.

Det endte så ikke med at blive det ønskede valgresultat for den unge vælger, men sådan er det jo med demokratiet. Og det handler netop også om, at børnene lærer. Det fortæller Margit Johnsen, dagtilbudsleder i børnehaven og i dagens anledning valgtilforordnet.

- Vi har en forpligtigelse til at opdrage dem til demokrati og medbestemmelse, og det her er også en måde at lære dem lidt om det på. Det der er flest, der stemmer på, er det vi ender med at få at spise. Så der er en tanke bag det, selvom det også er en sjov idé, forklarer hun.