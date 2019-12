Weekend-vejret bliver vådt og voldsomt

Weekenden står på ustadigt vejr med masser af regn og blæst.

Lørdag bliver en dag med regn i perioder hele dagen igennem.

- Det bliver ikke heldagsregn fra morgen til aften, men det kommer i byger, og man skal ikke forvente at se noget til solen, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Læs også Nu skal Camilla spotte pædofile i svømmehallen: - Det bliver svært

I løbet af dagen blæser det op, og det vil især kunne mærkes ved den jyske vestkyst, hvor vindstødene i løbet af lørdag eftermiddag kan nå op i nærheden af stormstyrke.

- Selvom lørdag ikke lyder særlig behagelig, er det den bedste dag denne weekend. Søndag kan blive barsk, lyder det fra Sebastian Pelt.

01:00 VIDEO: Se vejrudsigten for lørdag her. Luk video

Kraftigt lavtryk passerer Danmark

Søndagens vejr er sværere at forudsige.

Et lille, men kraftigt lavtryk skal passere Danmark, og den præcise bane får stor betydning for vejret. Derfor kan søndagsvejret deles op i en sydlig og en nordlig del, hvor det lige nu er svært at sige, hvor skæringspunktet kommer til at ligge.

Læs også Alternativ Lucia: Oplyst julemand sejler på paddle board i havnen

Syd for lavtrykket vil det blæse kraftigt op, og nogle prognoser viser middelvinden nær storm. Andre prognoser har en mindre kraftig udvikling, men det bliver under alle omstændigheder meget blæsende.

Anden del af søndagsvejret ligger nord for lavtrykket, og der kan det regnvejr, der ligger over hele Danmark søndag, måske gå over i slud og tøsne.

Skiller mellem nord og syd

Prognosemodellerne er meget usikre på selve lavtryksbanen.

Hvis det går nordligt, får en større del af landet kraftigt blæsevejr og måske noget, der minder om storm. Hvis lavtrykket går mere sydligt, kan en større del af landet opleve hvidt i nedbøren.

- Uanset hvordan lavtrykket bevæger sig ind over landet, bliver det vådt. Det er sikkert. Spørgsmålet er, hvor stor en del af landet, der får kraftig blæst, og hvor stor en del der kan få slud og tøsne, siger Sebastian Pelt.

Læs også Pris til nyreafdeling: Tager med patienterne til Mallorca