SSI med kritik af Pfizer: I leverer ikke, det vi har aftalt

Omvendt mener Pfizer, at fordi de stadig kæmper for at få sendt vacciner nok af sted til hele verden, er det rimeligt, at man skruer ned for leveringerne til Europa.

Det skyldes blandt andet, at det europæiske medicinalagentur, EMA, har meldt ud, at alle EU-landene skal forsøge at hive seks doser ud af glassene.

- Opskaleringen forudsætter tilpasning af faciliteter og proces på fabrikken, hvilket kræver nye kvalitetstests og godkendelser fra myndighederne, lyder det i udtalelsen, hvor det understreges, at de europæiske lande modtager færre vacciner den kommende uge.

Europæiske lande kæmper med at få seks doser

Det kan være en svær opgave at få seks doser ud af hætteglassene.

Blandt andet kræver det en særlig kanyle, der er lavet til at tage meget præcise mål fra glassene.

Selvom Danmark er utilfreds over det, Henrik Ullum kalder et pludseligt skift fra Pfizer, er vi dygtige, når det gælder evnen til at få seks doser ud af hætteglassene.