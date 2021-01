Regionsrådsformand om fald i vaccineleverance: Ældre og sårbare kommer til at vente

- Det betyder, at vi ikke får plads til andet end revaccinationer, altså dem, der har fået det første stik på plejehjemmene får det andet stik. Det er en beslutning, der er meldt ud på landsplan, og som alle kommer til at følge, og det gør vi også her i Region Midtjylland, siger regionsrådformand Anders Kühnau (Soc.) til TV2 ØSTJYLLAND.



Nedgangen i vaccineleverancen skyldes, at Pfizers fabrik i Puurs, Belgien, skal opgraderes, så der fremover kan produceres flere vacciner.

Op mod 100.000 færre

Det betyder dog en nedgang på den korte bane. I første kvartal ventes nu op mod 100.000 færre vaccinationer på landsplan.

Det betyder, at nogle grupper må vente:

- Dem, der kommer til at vente nu, er de ældre og sårbare borgere, som vi ellers skulle fortsætte med at vaccinere. Det kan vi så ikke, fordi vi får et færre antal vacciner. Derfor kan vi kun få plads til revaccination, siger Anders Kühnau.



Forventer at planen holder

På den korte bane er det problematisk, at der denne uge komme færre af doser af Pfizer/BioNTechs coronavaccine, end det var ventet.

Det ser dog ikke ud til at ændre på, at alle voksne danskere ventes at være vaccineret mod covid-19 i slut-juni.