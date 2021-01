Danmark får op mod 100.000 færre vaccinedoser fra Pfizer

Nu står det klart, at Danmark får 85.000-100.000 doser færre end planlagt.

- Vi har med meget kort varsel fået at vide, at leveranceplanerne er ændret, siger vicedirektør Ole Jensen til Ritzau.

- Vi har lidt svært ved at forstå, at omlægninger i produktionen påvirker leverancerne, da de vacciner, vi skulle modtage nu, er produceret på et tidligere tidspunkt. Vi har lidt svært ved at se, hvordan tingene hænger sammen.

Op mod 50.000 danskere må vente

Alene i den kommende uge betyder det, at der i praksis vil blive givet omkring 30-35.000 færre vaccinationer end planlagt.

Og nedgangen i leverancerne svarer til, at 42.000-50.000 færre personer end planlagt kan blive vaccineret i første kvartal, da hver person skal have to doser.

- Danmark arbejder både direkte og via EU på at søge en løsning fra Pfizer, så reduktionerne bliver mindre, skriver SSI i pressemeddelelsen.