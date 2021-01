Britisk mutation kan være mindre smitsom end frygtet

Flere sundhedsordførere fortæller således til TV 2, at de på et møde med sundhedsmyndighederne mandag fik oplyst, at foreløbige tal fra Statens Serum Institut indikerer, at mutationen måske ”kun” er 30-40 procent mere smitsom end den variant, der for øjeblikket dominerer i Danmark.

Nye Borgerliges sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen siger til TV 2, at det var Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut, der fortalte Folketingets sundhedsordførere om de foreløbige tal på mødet mandag. Han mener, det bør give anledning til en hurtigere genåbning af samfundet.

- Regeringen burde have fortalt danskerne sandheden, og sandheden er, at den her nye variant er mindre smitsom. Derfor skal de mindste klasser tilbage i skolen, siger Lars Boje Mathiesen til TV 2.

SSI ser signaler på mindre smitsomhed

Statens Serum Institut vil ikke stille op til interview om sagen. Men presseafdelingen bekræfter over for TV 2, at SSI ser ”signaler”, der indikerer, at den britiske mutation er mindre smitsom end hidtil antaget, og at en ny britisk rapport viser det samme.

Presseafdelingen i Statens Serum Institut understreger dog, at datamængden i den foreløbige danske undersøgelse er beskeden, og at det derfor er for tidligt at drage konklusioner.

Samme pointe har den radikale sundhedsordfører Stinus Lindgreen. Han deltog også på mandagens møde og genkender, at de 30-40 procent blev nævnt. Men han siger, at der er tale om et foreløbigt estimat, der kan ændre sig i takt med, at den britiske mutation udbredes.

- Det er positivt, at den tilsyneladende ikke er helt oppe på at være 70 procent mere smitsom. Men det er præmaturt at snakke om en hurtigere genåbning af den grund, siger Stinus Lindgreen og fremhæver, at den britiske mutation selv med de nye tal vil være ekstra smitsom.

- Vi er nødt til at få smittetallet længere ned, for det vil vokse hurtigt, når den bliver dominerende, lyder det fra Stinus Lindgreen.