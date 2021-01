Region Midtjylland: Nye vaccinationscentre rulles ud

- Vi er nødt til at starte med at få nogle erfaringer med de her vacciner. Og så havde vi også en stor opgave med at vaccinere ude på plejehjemmene, og nu kommer vi til at udrulle det til mindre vaccinationssteder.



På landsplan er regionerne og de praktiserende læger i dialog om vaccineopgaven. Hvis det ikke bliver muligt at lade praktiserende læger vaccinere mod Covid-19, ønsker politikerne i Region Midtjyllands Forretningsudvalg at oprette vaccinationstilbud i alle 19 kommuner.



- Desuden får borgere i målgruppen for nuværende vaccinationer på Anholt, Samsø, Tunø og Endelave mulighed for at få blive vaccineret mod COVID-19 på deres ø, oplyser Region Midtjylland i pressemeddelelsen.