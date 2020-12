Regeringen og Falck laver aftale om 50.000 daglige hurtigtest - åbner 36 nye testcentre

36 nye testcentre på vej

For at komme de massive køer ved testcentrene til livs og for at få brudt smittekæderne, vil Falck åbne yderligere 36 testcentre landet over, således at der maksimalt er en times kørsel uanset, hvor i landet, man befinder sig.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

På nuværende tidspunkt kan de teste omkring 5000 personer dagligt i 12 centre, men det tal skal altså op på 50.000.

Melding kommer samme dag, som regionerne oplyste, at de fra på mandag øger deres testkapacitet til 115.000.