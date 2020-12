Region Midtjylland på vej til at hæve beredskab - operationer vil blive aflyst

Region Sjælland hævede fredag sit beredskab til netop fase 2 på grund af et stigende antal indlagte med coronavirus og medarbejdere, der er hjemsendt i karantæne af forskellige årsager.

Det samme vil ske i næste uge i Region Midtjylland, fortæller Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital

- Vi er ikke løftet endnu, men det kommer vi nok til at gøre mandag eller tirsdag i næste uge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Det betyder, at der vil blive flyttet medarbejdere til de afsnit, der håndterer patienter med coronavirus. Der vil derfor blive aflyst operationer og andre aktiviteter, når sygeplejersker, sosu'er og læger skal indgå i beredskabet.

- Vi skal løfte vores beredskab for at kunne håndtere den stigning, der kommer de næste to-tre uger. Så skal vi stille hold til det, og når vi skal det, skal de medarbejdere flyttes fra andre afsnit, siger Poul Blaabjerg.

Men hvorfor rykker i ikke bare i fase to med det samme i stedet for at vente?

- Vi vil gerne holde vores aktivitetsniveau så længe som muligt. Vi har haft høj operationsaktivitet, fordi der er mange, der kom til at vente, da første og anden bølge var her. Men situationen er nu, at vi skal gentænke vores beredskab, siger Poul Blaabjerg.