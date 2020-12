Fagforeninger med opråb: De studerende er mere stressede end nogensinde

Fire gode råd

Ifølge Thomas Pape har ledelsen på landets videregående uddannelser ikke været deres opgaver

- Der er brug for, at ledelsen laver løbende og målrettede indsatser hele året. Lige nu er rådene til de studerende alt for generelle, og der er brug for noget mere specifikt, siger han.

Nedenfor kommer Thomas Pape med fire gode råd til den studerende:

Skab bevidsthed og ejerskab

- Erkend at du har det dårligt. Det vil sige, at du skal stille dig det enkelte spørgsmål: ”Hvad handler det her om, og stil det gerne flere gange, så du kommer længere ind til kernen. Det er første skridt.

Læg en enkelt, men præcis plan

- Find ud af, hvad du har brug for, der skal ske nu, og hvordan du så får det til at ske allerede i eftermiddag. Jo før, jo bedre.

Struktur og prioritering er dine bedstevenner

- Du skal holde et møde med dig selv og tage et valg om, hvad du skal nå, og hvad der er vigtigt. Du skal have plads til restitution. Du skal lades op. Find den måde, du bedst bliver ladet op på.

Rak ud og gør dig sårbar

- Læn dig ind i sårbarheden og fortæl om det. Find nogle, der er gode til at lytte. Husk at fortælle det – også til dine forældre. Mor og far skal ikke skånes, du skal kunne fortælle dem det.