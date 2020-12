Stressede studerende med massiv kritik af Aarhus Arkitektskole

Denne artikel er bygget på interviews med en længere række tidligere eller nuværende studerende. Nogle af dem fremstår efter eget ønske anonymt, men TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med deres fulde identitet.



Henrik Haram Frølich, 5. semester.

Hvordan har du konkret oplevet stresssymptomer i forbindelse med studiet?

- I slutningen af januar fik jeg et angstanfald på grund af overarbejde og stress relateret til skolen. Jeg oplevede at gå i panik, have vejrtrækningsproblemer, et markant nedsat arbejdstempo, dårlig søvn og det endte med, at jeg måtte tage en måned fri fra skolen. Jeg gik samtidig til psykolog et halvt år efter. Jeg vil dog sige, at jeg er en af de heldige, som har kunnet kæmpe mig tilbage. Det er ikke alle, der er så heldige.

Hvilke forhold på skolen er årsag til, at du har oplevet stresssymptomer?

- Vi arbejder i gennemsnit 52,2 timer om ugen med opgaver, der ikke er konkrete, arbejdsmetoder, der ikke er forståelige og tidsfrister, der er urealistiske. Frustration og håbløshed er det, jeg føler og ikke manglende engagement. Jeg vil virkelig gerne være arkitekt. Der er dårlig kommunikation på skolen og ingen pensum. Informationer kan blive ændret dagen eller aftenen før.

Hvad er dit bud på, hvordan man løser problematikken?

- Allerførst vil jeg anbefale at lytte til eksperterne, som har lavet en rapport. Jeg vil anbefale, at vi alle sammen – studerende, vejledere, ledelsen og konsulenter arbejder sammen om løsningen. Dette er et problem, som ikke bliver løst over natten, og som kræver, at alle på skolen arbejder sammen.

Anne Jensen, tidligere studerende, der er droppet ud:.

Hvordan har du konkret oplevet stresssymptomer i forbindelse med studiet?

- Det startede med manglende søvn, efterfulgt af symptomer på angst og endte ud i en reel sygemelding. I denne periode glemte jeg mange ting. Jeg glemte ting folk havde fortalt mig. Jeg blev nødt til at sige til mine venner, at det, de havde fortalt mig de seneste halve år, kunne jeg ikke huske.

Hvilke forhold på skolen er årsag til, at du har oplevet stresssymptomer?

- Den generelle kultur, hvor du konstant skal præstere, og hvis du ikke gør det, kan du også mærke det. Du kan altid gøre mere, hvilket du også bliver opfordret til konstant. Det år, jeg startede, sagde rektor i sin velkomsttale: ”Drop jeres studiejobs, I kommer til at bruge alt jeres tid her.” Og så var stilen ligesom lagt fra ledelsens side. Der er skabt en kultur, hvor du skal leve og ånde for at gå på arkitektskolen, og hvis du ikke gør det, så burde du ikke være der.

- Man kunne opleve, at man en fredag havde vejledning, hvor din vejleder nævner 15 ting, han mener, du skal kunne nå at lave og afprøve, inden du skal have vejledning igen om mandagen, hvortil han siger: ”Du har jo hele weekenden til det.” Mange weekender er derfor også blevet brugt dernede, og man når slet ikke at lade op og holde pauser, hvilket – for mig – er noget af det vigtigste i min kreative proces.

Hvad er dit bud på, hvordan man løser problematikken?

- Jeg tror, at der skal en kulturændring til. Men i særdeleshed en forståelse og anerkendelse fra vejledere og ledelsens side, så de - i stedet for at være med til at ’booste’ præstationskulturen – hjælper med at tage den ned til et sted, hvor de studerende kan holde ud at være. Det fremmer den kreative proces – i stedet for at få de studerende til at miste modet.

Anne Jensen er et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige identitet.

Mette Hansen, 9. semester.

Hvordan har du konkret oplevet stresssymptomer i forbindelse med studiet?

- Jeg har oplevet at døje med kvalme, hjertebanken og nogle hovedpineepisoder igennem studiet. Det er naturligvis værst op mod en aflevering, men har desværre også været gældende mere generelt på nogle semestre.

Hvilke forhold på skolen er årsag til, at du har oplevet stresssymptomer?

- Der er en generel mangel på struktur på skolen, som for mig er den primære årsag. Det er en følelse af altid at skulle være på vagt for ændringer, og det gør det mere stressende end nødvendigt. At være arkitektstuderende er generelt en ny måde at lære på i forhold til folkeskolen og gymnasiet, så det kan især i starten være ret forvirrende. Nogle undervisere er klart bedre til også at huske den positive feedback, men der er et klart fokus på, at man skal lære af sine fejl, som nogle gange tager overhånd. Derudover giver det ikke mening at give os karakterer - for en god ordens skyld, så er det vist heller ikke skolens ønske, men noget der kommer fra staten - da de stresser os og fjerne fokus fra den reelle læring. Et 02-talsprojekt kan være mindst, hvis ikke mere lærerigt end et 12-talsprojekt, men det ser man ikke nødvendigvis som studerende, og man har derfor tendens til at tillægge karakteren størst betydning.

Hvad er dit bud på, hvordan man løser problematikken?

- Mere struktur og intern kommunikation ville hjælpe en del. Karaktererne burde være bestået/ikke bestået, og så er det yderst vigtigt, hvis der kommer et signal fra ledelsen om, at det er et studie, som fint kan klares på almindelig fuld tid. Kulturen om, at vi skal leve og ånde for arkitektur alle vores vågne timer, er ikke gavnlig for ret meget efter min mening.



Mette Hansen er et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige identitet.