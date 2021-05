Politiet sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken

I forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2017 er der sket en stigning i antallet af distraherende handlinger både for mindre og større køretøjer. På brugen af håndholdt mobiltelefon er der dog sket et fald. Noget politiet mener skyldes indførslen af klip i kørekortet, politikontrol og bedre teknologiske muligheder for bilisterne, som gør at de ikke behøver at have telefonen i hånden.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger Christian Berthelsen.