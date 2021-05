Landsby plaget af hensynsløse bilister: - I går var det helt vanvittigt

Det lader det til, at der var.

Lars Bisgaard, der også er vagtchef hos Østjyllands Politi, fortæller, at de lørdag aften fik anmeldelser om larmende kørsel og uhensigtsmæssig kørsel netop på strækningen mellem Hou og Odder, og dermed også ved fotovognen og Anita Lindkvists hus.

- Det er en folk unge mennesker, som har en passion for biler, og så mødes de. Og de har også været ved Neder Randlev, siger Lars Bisgaard.

Han fortæller, at det er noget, som man allerede er særlig opmærksom på.

- Vi ser det som et problem, fordi det er dødhamrende farligt, og vi gør, hvad vi kan for at sætte ind for det, siger han.

Stop det!

Anita Lindkvist har ovenpå hændelsen lørdag aften lavet et opslag i den lokale Facebookgruppe, for at gøre opmærksom på, at det ifølge hende ikke er okay. Hverken at køre hasarderet eller chikanere operatøren i fotovognen.

- Hvad fanden er det for en opførsel. Mindst 20 bilister har dyttet, nogen råber ud af deres bilruder, andre gasser vildt op, så snart de er forbi vognen.

- En ting er, at jeg synes, det er møgirriterende at høre på, en anden ting er, at jeg troede, det krævede, at man bare var en lille smule voksen for at få kørekort, står der blandt andet i opslaget.