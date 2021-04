Partier vil afskaffe "fjollet" regel på restauranter og barer inden genåbning

- Det er ikke sådan, vi tolkede aftalen. Vi kan selvfølgeligt have tolket den aftale forkert. Men det ændrer ikke på, at det er relevant at høre restauranter og caféer om, hvorvidt det kan gøres anderledes og bedre, siger hun til Ritzau.

- Det er fjollet, hvis ikke man får fyldt bordene op, fordi kunder skal booke et bord en halv time i forvejen.

Ligesom de konservative vil også Venstre have reglen ændret. Over for Ritzau kalder erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen den "gak i låget".

SF: Giv det nu en chance

Hos regeringens støtteparti SF bakker man dog ikke op om den holdning.

- Jeg synes faktisk, at det er en smule anstrengende, at der er partier, der løber fra aftalen, så snart vi er kommet ud af forhandlingsrummet, siger partiets sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, som synes, at man bliver nødt til at give reglen en chance, inden man stemmer den hjem.

Aftalen er lavet på den måde for at undgå, at for mange mødes, og uden reservationer bliver det sværere at smitteopspore, siger hun til TV 2.