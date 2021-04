Forårsrengøring på havbunden: Dykkere finder gammel indkøbsvogn

Det var den frivillige miljøorganisation 'Os Om Havet', der havde inviteret til at give havnen den helt store tur. Det er første gang nogensinde, at organisationen afholder en affaldsindsamling i Aarhus.

- 70 procent af alt det affald, der ender i havet, ender på havbunden. Så når man går en tur og ser en masse affald ligge i overfladen, så skal man lige gange det op, for det er altså 70 procent, der ligger dernede, og det er ikke tilgængeligt for traditionelle indsamlingsmetoder, siger formand for Os Om Havet, Camilla Lilja, til TV2 ØSTJYLLAND.