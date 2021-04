- Det er en stor udfordring, at der ikke er nogen plan for os, siger festival

Billetter er solgt, og forberedelserne er i fuld gang. Men et afgørende element mangler for sommerens festivaler.

For selvom forsamlingsloftet fra på onsdag langsomt udfases for til sommer helt at forsvinde, mangler de danske festivaler svar på, hvad det kommer til at betyde for dem.

På en mark ved Bøgeskoven i Skanderborg viser Søren Eskildsen lørdag frem. Det er her, han håber, at 50.000 mennesker til august kommer til at feste, som før coronavirus var en del af vores hverdag.