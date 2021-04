Fra røvsyg til fed by: Gymnasieelever har skabt deres eget ungehus

De besluttede sig for at gøre noget ved det, og nu halvandet år, efter kan de høste frugten af deres hårde arbejde. Rønde har fået et ungehus for byens unge - styret af de unge selv.

- Vi ville gerne lave et mega fedt ungehus, der ligesom kan gøre op for alt det, vi mangler i Rønde. Gøre Rønde til en fed by i stedet for en røvsyg by, siger Nanna Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.