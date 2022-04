Onsdag kan blive årets hidtil varmeste dag – og solskin venter i påsken

Den hidtil varmeste dag i Danmark i år var 23. marts, hvor temperaturen – også i Sydjylland – steg til 17,2 grader.

Derimod bliver det betydeligt koldere ved kyster, der vender mod syd og sydøst. Det skyldes, at havtemperaturerne omkring Danmark er på omkring 5-6 grader.

Den varme luft afkøles ved passagen hen over havet, og derfor bliver det meget koldere ved kyster med pålandsvind. Her kan man opleve, at temperaturen ikke kommer over 8-10 grader, når det er varmest.