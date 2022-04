Ikonisk diskoteksfærge ligger og ruster - nu skal skibes undersøges grundigt

Lokal modstand gjorde, at projektet stødte på grund. Og færgen blev slæbt væk fra havnen i Nyborg.

- Som skatteborger er jeg glad for, at den ikke endte i Nyborg, men som skibsingeniør ærgrer det mig, at den forfalder. Den ville have været flot at have liggende ude på Knudshoved, hvis kommunen havde været indstillet på at bruge alle de millioner, der skulle bruges hvert år på at holde den ved lige, siger Ole K. Rasmussen.

TV2 ØST har tidligere fortalt, at en af Danmarks førende færge- og skibseksperter, Hans Otto Kristensen, vurderer, at det kommer til at koste Slagelse Kommune dyrt at vedligeholde færgen og holde den varm, så den ikke ruster væk.