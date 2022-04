Efter to somre med høj musik og småhærværk: Nu har forældrene fået brev fra kommunen

Byrådet har bedt forvaltningen om hjælp på tre niveauer. Dels mere voksen tilstedeværelse (ungdomsskolens ansatte og natteravne), at etablere mere videoovervågning, og det tredje er at skabe større medansvarlighed for forældrene.

- Det er det tredje, vi adresserer her. Ikke dermed sagt, at alting er løst, men det er en måde at signalere til forældrene, at de gerne må tage medansvar, forklarer direktør for børn og unge i Favrskov Kommune Hans Minor Vedel til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen har tidligere sat en million kroner af til de forebyggende initiativer.

Det skal blandt andet dække længere arbejdstider for ungdomsskolens ansatte, så de kan rundere, hvor de unge er.