Nye rejserestriktioner træder i kraft onsdag: Rejser fra Island og norske regioner åbnes

Det betyder, at der på onsdag åbnes for indrejse til Danmark fra Australien, New Zealand, Singapore, Sydkorea og Thailand.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for udrejse til landene er dog fortsat orange, fordi man her har indført særlige indrejserestriktioner for danske rejsende.

Særlige røde lande

I aftalen om at lempe rejserestriktionerne indgår også en rød risikovurdering for lande med en særlig bekymrende smitteudvikling.

Den beslutning bliver truffet af en taskforce på tværs af flere ministerier, og de har fra på onsdag vurderet, at Bangladesh, Botswana, Brasilien, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe og regionen la Réunion, som er et oversøisk fransk område ud for det sydøstlige Afrika, er røde lande.

Gul og rød

Ifølge den aftaletekst, det politiske flertal blev enige om i sidste uge, kan en ny risikovurdering tages i brug, hvis et land er plaget af "bekymrende" varianter af coronavirus.

Hvis man indrejser fra et land med en "rød" eller "orange" risikovurdering, skal man i isolation. Hvis man indrejser fra et land med en "gul" risikovurdering, kan man nøjes med at blive testet for coronavirus.