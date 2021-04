16-årig fik beslaglagt motorcykel

En betjent løb dog hurtigere end den 16-årige og fik hurtigt indhentet ham. Han blev anholdt og sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Han blev derudover sigtet for hverken at have kørekort, hjelm eller den lovpligtige forsikring på motorcyklen.

Hans motorcykel blev også beslaglagt, da den ikke var registreret korrekt. Han får den tilbage, når det er undersøgt, hvad den 16-årige mand skylder i registreringsafgift.

Han blev efterfølgende kørt hjem til hans far, der ikke var stolt af sønnen.