Skole hjemsender 17 lærere og flere klasser efter smitteudbrud

Ifølge kommunen drejer det sig om elever på 0., 7. og 9. årgang, hvor i alt 11 elever og én lærer er testet positiv for coronavirus.

- De involverede klasser er blevet hjemsendt til isolation og test, ligesom også 17 lærere er hjemsendte, skriver kommunen.



Påvirker flere årgange

Derudover oplyser kommunen, at undervisningen påvirkes på flere årgange, hvor flere elever vil modtage digitalundervisning i denne uge.

Kommunens sundhedsberedskab følger situationen på skolen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Der er foretaget smitteopsporing i alle tilfælde, og der tages direkte kontakt til de smittede familier for at sikre, at de har den nødvendige viden om isolation, skriver kommunen i sit opslag på Facebook.



Friskole også ramt

Det er ikke kun Hornslet Skole, der er ramt i kommunen. Også Midtdjurs Friskole i Nimtofte er ramt af smitte ifølge Syddjurs Kommune.