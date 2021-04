Bodega må slå dørene op – men ejeren vil ikke med alle reglerne

- Der er en masse restriktioner, som vi har svært ved at finde hoved og hale i. Det er eksempelvis helt slukket at kræve bordbestilling fra gæsterne på et værtshus, mener han.

I første omgang troede ejerne kun, at de måtte åbne for udeservering, og det ville for dem ikke give mening.

'Kan ikke leve af 10 kunder'

Men så bød chancen sig for også at slå dørene op til lokalerne indenfor.

Dog med alt for kort varsel efter bodegaejerens mening.