Rådmand vil udstykke 3600 nye parcelhusgrunde i Aarhus

Der er mange, der ønsker at bygge deres eget hus i Aarhus, men der er ikke grunde nok til salg.

Derfor ønsker Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, at udstykke 3.600 nye parcelhusgrunde rundt omkring i kommunen frem mod 2033.

- Det er typisk unge mennesker, der har studeret og stiftet familie i Aarhus, der vælger at bosætte sig i omegnskommunerne. Og analyser viser, at vi kan fastholde op mod 15 procent af fraflytterne ved at udstykke flere grunde, udtaler rådmand Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Er en stor årsag, til at folk flytter, ikke også, at det simpelthen er dyrt at bo i Aarhus?

- Det handler om udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er større end udbuddet, bliver priserne højere. Derfor handler det, om at vi leverer flere varer på markedet. Vi kan måske ikke få priserne til at falde, men måske kan det gøre, at de ikke stiger så voldsomt, siger rådmanden.

Forslaget om flere parcelhusgrunde får støtte fra det største parti i byrådet, Socialdemokratiet, der dog vil have de enkelte forslag kvalitetstjekket.