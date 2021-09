Nu er der udsigt til løvfaldssommer

Onsdag var det jævndøgn, torsdag var der kraftig blæst, og lørdag bliver dagen og natten lige lange - med andre ord: Efteråret virker til at være over os.

Eller er det? Den seneste prognose spår løvfaldssommer de næste par dage.

Begrebet løvfaldssommer er noget, som TV 2 VEJRET sammen med vores seere, valgte at indføre tilbage i 2011, for at erstatte det gamle udtryk 'indian summer'.

Der er, ud fra TV 2 VEJRETs definition, tale om løvfaldssommer, når temperaturen kommer op på eller over 20 grader tre dage i træk efter efterårsjævndøgn.