Torsdagens blæsevejr var tæt på regulær storm

Tilsammen blev der registreret vindstød af stærk storm fem steder i landet, i Nord- og Vestjylland, Vestsjælland og på Bornholm.

Der blev også målt vindstød af stormstyrke i store dele af landet. Vindstødene kom sågar op på stormstyrke inde over land, da både Flyvestation Karup og Sjælsmark kom over 24,4 meter per sekund.

Næsten en regulær storm

Den højeste middelvind, der blev målt torsdag, kom op på stormende kuling, med 24,1 meter per sekund. Det er faktisk den højeste middelvind, der er blevet målt i Danmark, siden der sidst var storm i marts 2020.

Middelvinden er et mål for, hvor meget det blæser og svarer til gennemsnittet af vindhastigheden på en periode på ti minutter. Typisk kalder vi først et blæsevejr en storm, hvis middelvinden et eller andet sted overgår stormstyrke.