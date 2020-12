Næsten hver tredje vil se stort på anbefalinger i julen

At knap en tredjedel tøver med at ændre adfærd, kan der være to forklaringer på, vurderer Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af et forskningsprojekt, der siden marts har undersøgt befolkningens adfærd under coronapandemien.

- Vi kan spore en træthed over at leve under restriktioner og over at skulle undvære familier og venner, siger han til Ritzau.

- Omvendt ved vi også, at julen er vigtig for mange mennesker, og det er sværere at skære nære relationer væk end at lade være med at tage til koncert. Derfor er der formentlig nogle, der siger, at julen holder vi alligevel på trods af situationen, fortsætter han.