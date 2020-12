Syv råd til at gøre juletraditionerne corona-sikre

En juleaften kan gå fra at være rigtig hyggelig til at få et ærgerligt eftermæle, hvis coronasmitte spreder sig mellem gæsterne. Og i år bliver julen anderledes for at undgå netop det.

Det har statsminister Mette Frederiksen (S) sammen med regeringen og myndigheder slået fast. Blandt andet ved at indføre en række nye restriktioner og komme med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at mindske smitterisikoen i julen.