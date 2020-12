Plejehjem må holde juleaften for op til 50 personer: - En julegave, de ældre ikke har ønsket sig

Irene Hesselberg efterspørger derfor tydeligere retningslinjer fra myndighedernes side.

- Det har vi brug for, så vores ledere kan skabe en god dialog med de pårørende og ældre og forklare, hvordan jule- og nytårsaften kommer til at foregå. For mange ældre er det jo måske den sidste jul med deres kære, siger hun.

I et mailsvar til TV 2 oplyser Sundheds- og Ældreministeriet, at grænsen på 50 er sat af hensyn til de ældres livskvalitet.

- Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at på juleaften tilpasses forsamlingsforbuddet, så der kan holdes fællesarrangement med spisning på plejehjem med op til 50 deltagere. Jul på plejehjem skal selvfølgelig afholdes under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det betyder, at det kun er for beboerne og personalet, og at det anbefales, at julearrangementerne deles op i mindre grupper med maks. 10 personer, så det undgås, at beboerne mødes på tværs af grupperne. Vi må afveje hensynet mellem de ældres livskvalitet og behovet for samvær mod hensynet til at undgå smitte, skriver ministeriet til TV 2.