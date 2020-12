Mikkel Beha mistede sin far til jul - det sendte mørke skyer hen over himlen

Så han besluttede sig for at skrive et brev mere.

Og et mere.

Han fortalte sin far, at han var træt. At det havde været et år med mange opgaver, hvor et stort ansvar havde hvilet på hans skuldre, fordi der ikke længere var et ældsteråd at læne sig op ad. En mor og en far.

Jeg savner jer begge til at kigge på mig og tænke:

”Det kan godt være, at han ikke lyttede meget efter i skolen, begyndte at ryge cigaretter alt for tidligt, kom til at stjæle en knallert eller to og havde nogle teenageår, hvor han givetvis var pisseirriterende, og aldrig fik en uddannelse, men han gjorde det sgu meget godt alligevel, ham Mikkelmand.”

Jeg kan jo ikke sidde 52 år gammel som nybagt farfar og sige, at nu vil jeg gerne have min far og mor. Jeg er jo, sammen med kusine Pil, blevet den ældste i stammen og ved godt, at der følger et vist ansvar med det. Jeg skal bare lige finde ud af også at vokse med det.