Kom af med fnat i juleferien, lyder opfordring

Brug juleferien til at blive fnatfri.

Sådan lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen til de mange danskere, der lige nu er ramt af den lille mide, der graver gange i huden med sår og ekstrem kløe til følge.

- Juleferien kan være et rigtig godt tidspunkt for familier, som har problemer med fnat, til at sætte alle i familien i behandling. Hvis alle gør en indsats, er der en chance for, at vi kan komme plagen til livs, inden vi alle igen møder i skolen eller på arbejdspladsen efter nytår, oplyser overlæge Bolette Søborg i en pressemeddelelse.

Mange ungdomsuddannelser er ramt

Carsten Sand, der er overlæge på hudafdelingen på Bispebjerg Hospital i København, oplyste i starten af måneden til TV 2, at han efter 30 år som hudlæge ikke tidligere har set så mange fnatsmittede, som det er tilfældet lige nu.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er problemet også stigende på landets ungdomsuddannelser. Derfor sender Sundhedsstyrelsen information ud til alle ungdomsuddannelser efter nytår.

- Vi vil gerne være sikre på, at de ved, hvordan man forebygger og behandler fnat, så de kan bistå eleverne og deres familier og forhindre smitte spredes på skolen, oplyser Bolette Søborg.

I materialet bliver det blandt andet beskrevet, hvordan man konstaterer og behandler fnat. Det er nemlig alle i husstanden med en fnatsmittet, der skal i behandling, ligesom tøj, sengetøj, sko, håndklæder med mere skal vaskes efter nøje anvisninger.

Det måtte flere kaserner i november sande, da flere hundrede soldater blev sendt hjem fra blandt andet Oksbøl Kaserne, Den Kongelige Livgarde og Det Slesvigske Fodregiment.

BEHANDLING AF FNAT Ved kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes med henblik på diagnose og behandling.



Når der er konstateret fnat, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selvom de endnu ikke har fået symptomer.



Håndklæder og sengetøj vaskes ved min. 60º C i forbindelse med behandlingen.



Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Fnatmiden ser ud til at være blevet resistent

Hvis man bliver smittet med fnat, er første skridt ifølge myndighedernes vejledninger en behandling med Nix-creme og shampoo. Det koster i håndkøb på apoteket cirka 260 kroner, og voksne skal per behandling bruge mellem en og to tuber, mens børn kan nøjes med det halve.

I mange tilfælde lykkes det imidlertid ikke at få gjort en ende på fnatmiden med Nix-cremen, fordi den ser ud til at være blevet resistent overfor indholdsstofferne i Nix-cremen.

Carsten Sand har tidligere forklaret overfor TV 2, at man i Danmark i mange år kun har haft ét enkelt behandlingsmiddel mod fnat, nemlig Nix-cremen. Og ved sygdomme, hvor man kun har ét behandlingsmiddel, er der en tendens til, at der udvikles resistens.

Hvis det ikke lykkes at slippe af med fnatmiden med cremen, er næste skridt endnu en behandling med Nix-creme eller tabletbehandlingen Stromectol.

Som TV 2 også tidligere har beskrevet, kan én behandling med Stromectol for hele familien løbe op i flere tusinde kroner. Men der findes ifølge Carsten Sand en anden behandling, som er langt billigere end både Nix-cremen og Stromectol. Det kan du læse mere om her.

Sundhedsminister Magnus Heunicke oplyste 5. december i et interview til TV 2, at han har bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge, hvorfor prisen på fnatbehandling i Danmark er dyrere end i vores nabolande.

- Hvad kan vi gøre for at sikre, at medicinen er der til borgerne, at informationen er der, og at vi også kan få det til en rimelig pris, lød det.