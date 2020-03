Keder du dig? 10 ting, du kan få tiden til at gå med

Er man mere til film, har filmekspert hos Soundvenue Jacob Ludvigsen en top-tre, han mener er værd at sætte kryds ved, mens vi så vidt muligt skal blive hjemme.



'Uncut Gems' (Netflix)

- Her er Adam Sandler for en sjælden gangs skyld seriøs.Den kan sammenlignes lidt med den danske film 'Pusher' fra 90’erne.



'Once Upon A Time in Hollywood' (Blockbuster)

- Det er en oplagt chance for at se den næsten tre timer lange film derhjemme. Leonardo DiCaprio er på rollelisten.



'Contagion' (Viaplay)

- Det er nok den film, som mest seriøst skildrer det, som vi står i nu. Den kom på bagkant af SARS og gav nogle af de her tegn på, hvordan sygdommene kan spredes globalt.



Filmmaraton

Udover de fire film er der også flere filmserier, som man passende kan lave et maraton med og få set eller genset. For eksempel Ringenes Herre, Star Wars, Harry Potter, Marvel-filmene, James Bond, Terminater og The Godfather. Med appen Playpilot er det muligt at søge efter titler i alle streamingtjenester på én gang.