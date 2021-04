Immunitet kan vare længere end først antaget, viser nyt studie

I så fald ville han anbefale, at man efter de seks måneder sikrer, at man gentester de tidligere smittede for antistoffer i blodet og derefter forlænger gyldigheden af coronapasset.

Netop immunitetsperioden bliver afgørende i kampen med at få kontrol over coronapandemien, mener læge og lektor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet Martin Tolstrup.

Resultaterne er ifølge lektoren med til at sørge for, at vi får en bred immundækning i landet og den rette strategi for hyppigheden af vaccinationer.

- Det er i essensen det, det handler om. At blive fri af pandemien.