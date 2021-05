Østjysk sogn nedlukket: Se smitten i dit sogn

Det er formentlig de færreste, der i det daglige har tænkt over, hvilket sogn, de bor i. Indtil nu. For med de seneste nedlukningsregler har det pludselig stor betydning, om man bor på den ene eller den anden side af et sogneskel. Og om man går i skole i det ene eller det andet sogn.

For bliver corona-smitten for høj i et sogn, så bliver det tvangsnedlukket af myndighederne.

Fredag blev Sønderbro Sogn i Horsens nedlukket efter at dagens tal fra Statens Serum Institut blev offentliggjort kl. 14. Sognet ligger centralt i Horsens og har 7341 indbyggere.

Få overblikket over, hvordan det går med smitten i dit sogn her.