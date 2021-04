Fem fængslet i terrorsag: Mistænkes for at have støttet IS

Politiaktionen tirsdag morgen skete i samarbejde mellem Østjyllands Politi, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi.

To af de anholdte er en 29-årig mand fra Aarhus-området og en 30-årig mand med bopæl i København. De sigtes for at have rejst ind i Syrien i sommeren 2014, hvor de ifølge politiet lod sig hverve af IS.

Den 29-årige er desuden sigtet for igen i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien.