Seks terrormistænkte er i retten lige nu

Den ene af de to mænd er en 29-årig mand fra Aarhus. Han er desuden sigtet for også i foråret 2015 at forsøge at rejse ind i Syrien, for at lade sig hverve til IS.

Strafferammen for at lade sig hverve til en terrororganisation er på 8 års fængsel.

Sendte penge til Islamisk Stat

Fem af ud af de seks anholdte er derudover sigtet for at overføre penge til Islamisk Stat.



Politiet har vurderet, at den 29-årige Aarhusianske mand har sendt penge til terrororganisationen Islamisk Stat i perioden 2013 til 2017. De 4 øvrige mænd er sigtet for at være mellemmænd, der har overført penge til personer med tilknytning til IS på den 29-åriges opfordring.

Strafferammen for at finansiere terror er på 12 års fængsel.