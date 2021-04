Nyt i terrorsag: Terrormistænkte har forbindelse til syrienskrigere

Overførte penge til syrienkriger

De seks personer, der i dag blev anholdt i Aarhus og København, er sigtet for finansiering af en terrororganisation. En 29-årig mand er derudover sigtet for at ville rejse ind i Syrien i 2014 og 2015 med henblik på at lade sig hverve af Islamisk Stat.

De er altså ikke sigtet for at planlægge terrorhandlinger her i Østjylland eller i Danmark.

Ved Retten i Aarhus i dag blev det fortalt, at den 29-årige mand skulle have overført 203.000 kroner til terrororganisationen IS, imens han befandt sig i Aarhus.

Det er politiets opfattelse, at den 29-årige har brugt de øvrige sigtede i sagen som mellemmænd, og de har på hans opfordring overført beløb i størrelsen 12.900 kroner til 47.000 kroner.

Pengene skulle blandt andre være overført til en anden kendt dansk syrienkriger, som i december blev varetægtsfængslet, da han ankom til Danmark efter længere tids ophold i Syrien. Han er sigtet for billigelse af terror efter straffelovens paragraf 136 stk. 2, efter at han på sin åbne Facebook-profil uploadede flere billeder, der ifølge anklagen mod ham hyldede Islamisk Stat.