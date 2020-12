Her er det store åbne spørgsmål efter dagens minksamråd: - Det er jo et mysterium, siger analytiker

På det tidspunkt var Fødevareministeriet i gang med at lave et udkast til en ny hastelov, der skulle gøre det lovligt at aflive alle mink.



Men hvorfor lavede Rigspolitiet opkaldene til minkavlerne, før loven var på plads? Man må jo heller ikke køre over for rødt, fordi man tror, at der bliver grønt om lidt. Justitsministeren erkendte under dagens samråd, at det er problematisk, og at myndigheder ikke må agere ud fra et retsgrundlag, der ikke er til stede.

Og hvem havde givet Rigspolitiet en opfattelse af, at der ville blive stemt en ny lov om det igennem inden for kort tid, og at Rigspolitiet derfor bare kunne gå videre? Var det Justitsministeriet?

Politikere: Vi er bestemt ikke færdige

Flere partier mener ikke, at de fik svar på de spørgsmål under dagens samråd.

- Vi er bestemt ikke færdige. Der er simpelthen nogle ting, vi ikke har fået svar på. Blandt andet havde politiet en forståelse af, at lovhjemlen nok skulle komme på plads. Vi fik ikke svar på, hvor politiet dog har den forståelse fra. Det skal vi have at vide, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Venstre er enig i, at der fortsat mangler svar i sagen. Retsordfører og næstformand, Inger Støjberg, mener, at det må være Justitsministeriet, der har givet Rigspolitiet besked på at gå videre, selvom lovhjemlen ikke var på plads.