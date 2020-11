Her jubler de over udryddelsen af superrovdyret mink

Klatrer, svømmer og løber

Det kan være svært at forestille sig, når man ser billederne af mink i bur, men det er et formidabelt rovdyr.

- Den er god til at svømme og klatre, og den er god til at komme hen de steder, hvor de andre arter har svært ved at komme frem, siger Henning Ettrup.



Et andet problem med mink - hvis man spørger DOF - er selve farmene, hvor særligt måger og krager har levet en luksuriøs tilværelse på grund af adgang til foder og andet mad.

Det har givet nogle store bestande af de to arter, som har skævvredet balancen.

- Det kan give nogle problemer for de andre ynglefugle, fordi der er en overvægt af måger og krager, siger vildtbiologen.

- Så fra fuglevinklen er det en gode ide, at man slipper af med minkene, slutter han.