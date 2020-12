'Det er Mogens fra Danske Bank' Politiet beder pårørende advare ældre

Pårørende skal advare

Han fortæller, at man i øjeblikket er i gang med en bred efterforskning i sagen, men også at der er ikke nogen anholdte i sagen. Meget tyder på, at svindlerne går efter kvinder med etnisk danske navne, der indikerer, at det er ældre kvinder.

Lau Kristensen opfordrer pårørende til at advare deres forældre og bedsteforældre mod at udlevere kreditkort og personlige oplysninger.

- Tag en snak med primært ældre familiemedlemmer om, at det her ikke er en fremgangsmåde, som vil finde sted fra et reelt pengeinstitut. Der er ikke nogen banker, der sender medarbejdere ud for at hente betalingskort eller personoplysninger, siger Lau Kristensen.

Politiet modtager i øjeblikket også anmeldelser fra ældre kvinder, der har modtaget opkald fra svindlerne, men som ikke er hoppet i fælden.