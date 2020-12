Politiet kendte sandheden: - De må træde tilbage

Torsdag morgen afslørede flere medier, at Rigspolitiet vidste, at der ikke var lovhjemmel til at tvinge alle minkavlere til at aflive deres dyr.

Alligevel ringede politiets ansatte til minkavlere som Tina Nymark Juul og opfordrede hende til at aflive sine mink, gerne hurtigst muligt. På trods af, at hun bor langt væk fra farme med smittede mink.

Rigspolitiet har allerede erkendt, at det ikke var lovligt, og de har undskyldt til landets minkavlere. Men en redegørelse fra Rigspolitiet til Justitsministeriet viser, at politiet vidste, at der ikke var lovhjemmel til at tvinge minkavlere udenfor risikozoner til at aflive deres dyr.